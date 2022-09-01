«الشريف» يبحث مع وفد البنك الأوروبي تحويل الإسكندرية لمدينة خضراء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، لمناقشة خطة عمل المدينة الخضراء بالإسكندرية وبحث إمكانية تفعيلها خلال الأشهر المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

محافظ الإسكندرية تذليل العقبات لتحويلها إلى مدينة خضراء

وخلال اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن استعداده لتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ المشروع، موضحًا أن التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر من ضمن أهم المشروعات التي تولي لها المحافظة كل الاهتمام.

مشاريع تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء

وأضاف الشريف، أن المحافظة بدأت بالفعل في العديد من المشروعات مثل استيراد حافلات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية، والعمل على تشغيل جميع المصالح الحكومية تعمل بالطاقة الشمسية.

زيارات من البنك الأوروبي لإطلاق مشروع المدينة الخضراء بالإسكندرية

من جانبهم؛ أعرب الوفد عن سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية، موضحين أنهم خلال الفترة القادمة سوف يقومون بالعديد من الزيارات لإطلاق مشروع المدينة الخضراء بالإسكندرية في أقرب فرصة.

ويأتي ذلك بعدما انضمت مدينة الإسكندرية برفقة القاهرة والسادس من أكتوبر، في ابريل من 2021، لبرنامج البنك الرائد «المدن الخضراء»، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ.