الزراعة: تجديد الثقة في اعتماد معامل بحوث الصحة الحيوانية بميناء جمرك الإسكندرية

جددت وزارة الزراعة الثقة في معمل جمرك الاسكندرية في مجال فحص جميع الأغذية ذات الأصل الحيواني «الواردات والصادرات»، حفاظا على صحة المواطنين، وذلك كصمام أمان وحزام مناعي للبلاد.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030، وإشراف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

سلامة وصحة الغذاء

وتأتي أهمية الاعتماد فى كسب ثقة العملاء، تماشيا مع نظم الجودة بالمعامل الدولية والمرجعية، وتطبيق المعايير الدولية القياسية لسلامة وصحة الغذاء، تسهيلاً للإجراءات ومساعدة العملاء فى سرعة الإفراج الجمركي.

تقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية

وأكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، أن اعتماد معامل جمرك الإسكندرية، يأتي من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل، التي ينتهجها المعهد وفروعه، لتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية، ومجابهة المستجدات الدولية، ومساعدة الأخوة الأفارقة والمنطقه العربية انطلاقاً من ريادة مصر في هذا المجال، وصولا لتقليل الفجوة الغذائية، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، حفاظا على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائي.