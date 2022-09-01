زراعة 1150 شجرة داخل مدارس محافظة الغربية.. «صحة أفضل للطلاب»

فعلت، اليوم، مديرية التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بعدد من مدارس إدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، بحضور ناصر حسن وكيل الوزارة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مبادرة 100مليون شجرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، بالإضافة إلى تحسين صحة الطلاب.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة ومشاركة تنفيذ المبادرة بمدارس السادات الثانوية بنين، إذ جرى غرس الآتي:

200 شجيرة في السيدة زينب الثانوية بنات.

200 شجيرة في مدرسة أم المؤمنين الابتدائية.

250 شجيرة، في مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات.

200 شجيرة في مدرسة الشهيد عقيد أ. ح محمد إبراهيم.

300 شجيرة، بغرب المحلة التعليمية.

عرض مسرحي لمبادرة 100 مليون شجرة

وجرى تنفيذ عرض مسرحي للعرائس يوضح أهداف المبادرة وأهميتها بمدرسة الشهيد الدرة، كما عرضت مدرسة السادات بعض الأعمال لإعادة التدوير.

المحافظة على الغطاء النباتي

أكد وكيل الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في ظل المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعارا بدوره في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.