ماكرون: أزمة التغيرات المناخية أكدت استحالة بقاء النظام المالي العالمي الراهن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ واقع الأزمة المناخية التي يشهدها العالم تبرهن على أن النظام المالي الراهن لا يمكن الإبقاء عليه كما هو، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت الضربة القاضية التي بيّنت أنّ النظام المالي لا يمكن أن يستمر، فقد اضطرت المجتمعات إلى التعويل على ذاتها.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة بشأن سياسة بلاده الخارجية، أنّ الليبرالية السياسية تعرضت للزعزعة، مشيرا إلى أن دولهم الديمقراطية قائمة على تفضيل النظم السياسي، ودولة القانون والحرية الفردية، لكن ما عاد نشر هذه النظم قائما أو ممكنا، ولم نعد قادرين على نشر هذا النموذج في دول العالم، وهذا ما التمسته من خلال نقاشي مع العديد من رؤساء الدول والحكومات في العالم».

ماكرون: نأمل في إبرام خطة عمل مشتركة مع إيران

وتابع: «نشهد حالة من عدم الثبات ويحدونا الأمل في أننا سننجح في إبرام خطة العمل المشتركة مع إيران في الفترة المقبلة، لكن هذا ملف خطير، وبالنسبة إلى روسيا فإنها تنتهك حقوق وسيادة دولة أخرى وتنظع نزعة إمبريالية وتتبجح في ذلك، وجهودنا لم تنجح في التصدي لهذا الاختلال، وهذا تحدٍ قائم بحد ذاته».