رئيس الوزراء: الإنتاج الحربي يمتلك فرصا واعدة لتعظيم التصنيع بعدة قطاعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى دور قطاع الإنتاج الحربي، باعتباره أحد الصروح الصناعية الوطنية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أوجه التنمية الشاملة المنشودة في مختلف المجالات، قائلا: «لديكم إمكانات كبيرة، وهناك فرص واسعة يجب استغلالها خلال هذه المرحلة، تعظيما لمقومات وإمكانات التصنيع فى عدة قطاعات»، مشيداً بدور الوزارة فى المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وزير الإنتاج الحربي يستعرض استراتيجية عمل الوزارة

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد صلاح الدين، المشروعات القومية والتنموية، التي تشارك فى تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات استراتيجية مصر للمياه، تساهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، سعيا لامتلاك الإمكانات لإنشاء محطات التحلية، وتوطين صناعة مكوناتها، وكذا مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تستهدف تطبيق تكنولوجيا «البيوريت» في محطات مياه الصرف القائمة لزيادة المياه المتاحة لإعادة الاستخدام، وتوطين صناعة الكيماويات والمعدات المستخدمة.

وأضاف الوزير، أن المشروعات التى تشارك فيها وزارة الدولة للإنتاج الحربي، تشتمل على ما يتعلق بمنظومة المخلفات البلدية، حيث يتم إنشاء مصانع جديدة لتدوير تلك المخلفات، ورفع كفاءة عدد من الخطوط القائمة الخاصة بمحطات الفرز، هذا إلى جانب توريد المعدات المتحركة اللازمة لتنفيذ المنظومة، لافتا إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وما يجر من جهود في هذا الإطار.

وتطرق الوزير، إلى الموقف الخاص بتنفيذ مراكز تجميع الألبان، موضحا أنه جار التنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان، لتنفيذ عدد 46 مركزا نموذجيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما استعرض المهندس محمد صلاح الدين، مجالات عمل الوزارة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحاً أنها تشمل المشاركة في مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإنشاء/ تطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، وإنشاء/ تطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء/ تطوير الوحدات البيطرية، وتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت الوزير، إلى مشاركة وزارة الانتاج الحربي ومؤسسة «مصر الخير» في تنفيذ مبادرة تنمية الشباب مهنيا بقرى ومراكز «حياة كريمة»، التي تستهدف إتاحة التدريب لقاطني تلك القرى والمراكز، والمساعدة فى إنشاء تجمعات صناعية جديدة، سعيا لتحسين مستوى معيشتهم.

توفير مخزون للخامات الاستراتيجية المستخدمة في العمليات الإنتاجية

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة في إطار حوكمة وترشيد المصروفات، موضحا أنه يجر تطبيق نظام التدبير المركزي لمختلف الخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذا المعدات والماكينات، وذلك سعيا لتوفيرها بأقل سعر ممكن، طبقا للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة، هذا إلى جانب توفير مخزون للخامات الاستراتيجية المستخدمة في العمليات الانتاجية، بما يؤمن احتياجات عمليات التصنيع بمدد كافية.

وأوضح أنه يجر اختيار أفضل التوقيتات للتدبير، طبقا لأسعار البورصة العالمية، وتفادي الأزمات العالمية، مع القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام، وتخفيض أعباء القروض، ما يخفض أسعار المنتجات، مستعرضا في هذا الصدد، جهود التصرف في المخزون الراكد، سواء بإعادة توجيهه للشركات التابعة للاستفادة منه، أو ببيعه، أو التخلص من الرواكد ذات الخطورة العالية بالإعدام، وفقا للطرق الآمنة.

وتناول المهندس محمد صلاح الدين، المقترحات الخاصة بخطط تطوير العديد من المنتجات التي يتم إنتاجها داخل المصانع الحربية، لافتا في هذا الصدد إلى المنتجات الجديدة.

وأكد الوزير أن الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم تنفيذها، شملت شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، وخط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، وخط تحويل الاتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعي، فيما جار تنفيذ شركات وخطوط إنتاج جديدة، منها شركة لصناعة السيارات، وأخرى للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء، وخط تصنيع ألواح الألومنيوم.