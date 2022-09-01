رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في مطروح اليوم

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في نطاق محافظة مطروح، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف ربوع الجمهورية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في المحافظات.

افتتاح مشروعات تنموية في مطروح

ومن المقرر أن تضم الافتتاحات، مجمع خدمات «تحيا مصر» بمنطقة «سيدي عبدالرحمن»، الموجودة في نطاق مطروح، فضلا عن جولة ميدانية في نطاق المحافظة.

ونفذ صندوق «تحيا مصر» أعمال إنشاء مجمع الخدمات بمنطقة سيدي عبدالرحمن، بالتعاون مع محافظة مطروح، وعدد من الوزرات والجهات المسؤولة بالدولة.

مجمع خدمات مطروح

ويضم مجمع الخدمات، مكاتب للخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن، مثل «التموين، الأحوال المدنية، التأمينات، الشهر العقاري، البريد، ووحدة محلية».

كما يضم مجمع الخدمات، مركزا لخدمة المجتمع، يضم «حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مدرسة سياحة وفنادق، قاعة للتدريب على أعمال البناء، ومركز دعم نفسي وتصالح أسري».

وكذلك يضم مجمع الخدمات، مجمع خدمات رياضية، به «ملعبا كرة، ملعب ثلاثي، حمام سباحة، وحلبة ألعاب فردية».