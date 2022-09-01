الفريق أسامة عسكر يتفقد معهد المهندسين العسكريين (صور)

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد المهندسين العسكريين، لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة، التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشأت التعليمية بالقوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية، بكلمة اللواء أ ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية ومنشأتها التعليمية لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار، ضمن المنظومة التعليمية المتكاملة للقوات المسلحة، موكداً أن حصول معهد المهندسين العسكريين على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة، هو انعكاس لمواصلة رجال الهيئة العمل ليلاً ونهاراً بتفانى وإخلاص.

وأعلن رئيس هيئة التفتيش للقوات المسلحة، حصول معاهد المهندسين العسكريين والدفاع الجوى، ونظم المعلومات على المراكز الثلاث الأولى على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن معهد المهندسين العسكريين، وما يشهده من تطور تكنولوجى، واعتماده على مناهج علمية متطورة في أساليب تدريب رجال الهيئة الهندسية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتهنئته للمعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى، مشيدا بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذي وصلت إليه تلك المعاهد، التي تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل، والتطوير داخل القوات المسلحة.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد والمنشآت التعليمية، للاطمئنان على العملية التعليمية التي جرى تطويرها وتحديثها، وفقا لأحدث النظم العلمية.

وحضر الجولة، عدد من قادة القوات المسلحة.