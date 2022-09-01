غلق 3 عيادات تعمل دون ترخيص في حملة على المنشآت الطبية بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة اليوم حملات رقابية مكثفة علي المنشآت الطبية والصحية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والنفايات بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية.

ضبط 3 عيادات تعمل دون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق 3 عيادات تدار دون ترخيص، كما تم توجيه 12 إنذار مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى لعدد 13 منشأة طبية خاصة.

وجري التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

جاءت تلك الحملات فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة لضبط سوق الدواء، وكذلك التأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال اللازمة.

غلق 13 معبرا مخالفا على السكك الحديدية

كما شنت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينةأابو المطامير، برئاسة المحاسب محمد مرعي حملة أسفرت عن غلق 13 معبرا مخالفًا على حرم السكك الحديدية، بنطاق قرية الناصر بالتنسيق مع هندسة السكك الحديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار الجهود التى تبذلها محافظة البحيرة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة.