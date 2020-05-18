غلق 8 عيادات طبية خاصة بـ"الباجور" و"تلا" تدار دون ترخيص

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 5 عيادات لأمراض الباطنه والأطفال بناحية كفرالخضرة وكفرالغنامية وبهناى مركزالباجور ، وكذا غلق 3 عيادات للنساء والتوليد والأطفال بناحية كفرربيع مركز تلا لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الإنتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية الخاصة لإدارتهم النشاط بدون ترخيص ،وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.