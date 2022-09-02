القوات المسلحة الباكستانية تنقذ 2000 شخص من الفيضانات

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، إنقاذ 2000 شخص، مؤكدة أن ارتفاع المنسوب اجتاح نحو ثلث الدولة ولا يزال مستمر ليغمر الدولة بأكملها، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية تسببت في فيضانات أسفرت في مقتل نحو 1208 شخص على الأقل، من بينهم 416 طفلاً.

الأمم المتحدة تقدم 160 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات

وأعلنت الأمم المتحدة، أنها تقدم 160 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ووصفته بأنه كارثة مناخية غير مسبوقة، حيث انتشرت البحرية الباكستانية في الداخل لتنفيذ عمليات إغاثة في مناطق تشبه البحر، ووفقا لتقرير «رويترز»، أن منطقة دادو في السند، هي واحدة من أكثر المقاطعات تضررا، حيث أن المياه تصل 3.35 مترا في عدة قرى.

تسليم 163 طن من إمدادات الإغاثة للمتضررين

وقال بشير خان وهو من السكان المحليين، إنّ منزلي مغمور بالمياه وتركت المنزل مع عائلتي منذ 4 أيام، مضيفا أن السكان في منطقة ميهار كانوا يشيدون سدا لمحاولة منع مياه الفيضانات، كما أن البحرية نقلت أكثر من 150 شخصا من قري في دادو.

وأفادت القوات المسلحة في بيان أن خلال 24 ساعة الماضية تم إجلاء 1991 شخصا، كما تم تسليم ما يقرب من 163 طن من إمدادات الإغاثة للمتضررين من الفيضانات، وطلبت السند من مخيمات الإغاثة نشر فريق طبي من النساء، لضمان الرعاية الكافية للنساء الحوامل والأمهات الشابات بسبب المتضررين من المياه.