«الفضاء الأوروبية»: أمطار باكستان أعلى 10 مرات من معدلاتها الطبيعية

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن موجة الفيضانات الضخمة التي ضربت باكستان، ناتجة عن هطول أمطار بمعدلات أعلى من الطبيعية بنحو 10 مرات، بحسب ماذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

تضرر33 مليون شخص

وتواجه باكستان، أسوأ موجة فيضانات منذ عام 2010، حيث توفي على إثرها أكثر من 1110 أشخاص في ظل آثار تغيرات مناخية تهدد العالم، وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أمس، أن الأمطار الموسمية في البلاد أصابت 116 منطقة من أصل 154 في البلاد، الأمر الذي تسبب في تضرر أكثر من 33 مليون شخص منذ بداية الفيضانات في 25 أغسطس الجاري.

فيضانات عنيفة تضرب باكستان

وطالب المسؤولون في البلاد، دول العالم بتوفير مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تعاني فيه الدول من آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بينما قامت دول خليجية وأوروبية بتوفير مساعدات إنسانية لباكستان، التي تدرس إمكانية استيراد الطعام من الهند بعد تخوفات من وقوع أزمة طعام، وفق تصريحات لوزيرة البيئة الباكستانية، التي أكدت أن ثلث مساحة بلادها تعرضت للغرق جراء وقوع الفيضانات العنيفة.