وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر بعد صراع مع المرض

توفى الفنان المغربي نورالدين بكر، اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا، باعتباره من مواليد عام 1952، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد نورالدين بكر من أبرز نجوم الكوميديا في المملكة المغربية، إذ بدأ مشواره الفني قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي.

وقال الممثل المغربي محمد الخياري، في تصريح لوسائل إعلام مغربية، إن الفقيد قد أسلم الروح لبارئها هذا الصباح بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي أصاب جسده منذ سنوات طويلة.

عانى سنوات من مرض السرطان

وعانى الفنان المغربي نورالدين بكر سنوات طويلة من مرض سرطان الحنجرة، الأمر الذي جعله محاصرًا بشائعات الوفاة أكثر من مرة، في ظل تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

أبرز أعماله الفنية

ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك بها أفلام «الكونجي، براكاج بالمغربية، السطاجير، حبائل العنكبوت، عمي، الفروج، غرام وانتقام، رقصة الوحش، جناح الهوى».

وحرص عدد كبير من جمهوره على نعيه عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، واصفين إياه بالظاهرة الفنية الفريدة في عالم التمثيل بالمغرب.