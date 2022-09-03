مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة بمحافظة السويس، اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، وتضمن بيان الهيئة، مواقيت رفع الأذان لكل صلاة، وهو ما يتابعه الآلاف من أبناء المدينة الباسلة، كي يتثنى لهم التهيئة لكل صلاة.

موعد صلاة الفجر في محافظة السويس

ووفقاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد صلاة الفجر يحين في تمام 3:58 دقيقة صباحاً، وهو ما يسعى دائما المصلون لمعرفته، حتى يتوجهون إلى المساجد قبل موعد الأذان، بمدة تسمح لهم بالاستغفار في الثلث الأخير من الليل، أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

مواقيت الصلاة بمحافظة السويس السبت 3 سبتمبر

وحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، تضمن البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في السويس، لمختلف الفروض على مدار اليوم والليلة كالتالي: صلاة الفجْر 3:58 دقيقة صباحاً، الشروق 5:27 دقيقة صباحاً، صلاة الظُّهْر 11:5، دقيقة صباحاً، صلاة العَصر 3:23 دقيقة مساءً، صلاة المَغرب 6:11 دقيقة مساءً، صلاة العِشاء 7:31 دقيقة مساءً.