مواقيت الصلاة في محافظة السويس الجمعة 2 سبتمبر 2022

يبحث مئات الآلاف من المسلمين في محافظة السويس عن مواقيت الصلاة، خاصة يوم الجمعة حيث يفضل عدد كبير من المصلين الذهاب إلى المساجد مبكرًا قبل موعد الصلاة.

موعد صلاة ظهر الجمعة 2 سبتمبر فى السويس

البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تضمن موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الجمعة، حيث يحين في تمام الساعة 11:50 دقيقة صباحًا، وهو توقيت يبحث عنه المسلمون الذين، يحرصون على صلاة الجمعة في المساجد اتباعاً لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم

وبحسب التوقيت المحلى للمحافظة ،فمواقيت الصلاة في السويس اليوم، صلاة الفجْر 3:57 صباحا، الشروق 5:27 صباحا، صلاة الظُّهْر 11:50 صباحا، صلاة العَصر 3:24 مساءً ، صلاة المَغرب 6:13 مساءً، صلاة العِشاء 7:32 مساءً.

المصلون يذهبون إلى المساجد مبكرًا يوم الجمعة

ويفضل كثير من المصلين، الذهاب إلى المساجد، يوم الجمعة مبكراً ، قبل أذان الظهر، للفوز بأكبر قدر من الحسنات، التي تمنح يوم الجمعة من كل أسبوع، والمتمثلة في الصدقات، حسب البكور في الحضور للصلاة.