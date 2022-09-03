وزيرة البيئة تشارك بماراثون وادي دجلة لتشجيع الشباب على زيارة المحميات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ماراثون وادي دجلة، وأكدت أن الفعالية التي ينظمها فريق وادى أيبكس ومبادرة ألترا أيبكس، بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئة التابع لوزارة البيئة، تأتي ضمن توجه وزارة البيئة لتشجيع المواطنين والمجتمع المدني على الانخراط في العمل البيئي، واعتباره ضمن الممارسات الحياتية وأسلوب الحياة القائم على مراعاة البعد البيئي، ومواجهة التحديات البيئية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمن فعاليات الحوار الوطني للمناخ الذي يهدف لإشراك كافة فئات وشرائح المجتمع في العمل المناخي خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية في مصر

وأشارت وزيرة البيئة إلى تغير مفهوم المحميات بالعالم، الذي كان سابقا يعكس ضرورة البعد عنها وأنها مكان لا يمكن التعامل معه بصورة تقليدية أو ممارسة أنشطة فيه مع أوائل الألفية إلى مكان يرتبط بحياة الإنسان، إذ بدأ العالم بالاتجاه نحو التنمية بالمحميات كجزء من استراتيجياتها للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بها، لذلك بدأت وزارة البيئة منذ أربع سنوات تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير المحميات الطبيعية في مصر.

وشددت «فؤاد»، على أن بداية تطوير المحميات اعتمد فى المقام الأول على تطوير الفكر وتغيير الثقافة والمفاهيم المغلوطة حول أن المحمية مكان لا يمكن الاقتراب إلى مكان للاستمتاع وممارسة أنشطة صديقة للبيئة، حيث بدأنا بتغيير أنفسنا بوزارة البيئة واستمر العمل لمدة تقرب من العام ونصف العام في مشاورات حول كيفية وأسلوب التطوير، تبع ذلك الشروع في وضع استراتيجية للتطوير، وقال: «قررنا أن نبدأ بمحميات القاهرة لقربها من الناس هو ما سيحدث تأثير أكبر فى فترة وجيزة فكان أول مشروع استثماري بالمحمية الغابة بقلب القاهرة الجديدة والقائم على فكرة نقل التجربة الثقافية والتراثية لمحميات جنوب سبناء بالقاهرة المتمثلة في الأطعمة السيناوية وأسلوب البناء وهو ما انعكس بارتباط الشباب به وزيارة المكان».

ربط الأطفال بالمحميات الطبيعية

وأضافت وزيرة البيئة أنه تبع ذلك الاتجاه نحو ربط فئة جديدة بالمحميات وهي الأطفال بالتعاون مع أحد المؤسسات التي تقيم أنشطة ترفيهية بالمحمية، وبدأنا في زرع مفاهيم البيئة والمحميات من خلال ألعاب جديدة ومبتكرة، إذ جرى تم ربط المحميات بأنشطة غير تقليدية بالتعاون مع منظمات غير ربحية ومنها اقامة المارثون اليوم بمحمية وادى دحلة لفريق ألترا إيبكس المتخصص في إقامة مارثون للشباب والعائلات بالوديان على أن يخصص الأرباح لتنظيف المحمية ووضع سلات لجمع المخلفات وهو نوع من المشاركة المجتمعية لأن المحميات ملك لنا جميعا ولابد أن يكون التزام علينا ونربطه بحياتنا.

ولفتت الوزيرة إلى اعتزازها بأن تضم محمية وادي دجلة إحدى هذه الفعاليات التي تتضمن سباق للجري يشارك فيه حوالى 100 عداء وعداءة مصريين وأجانب مقيمين بمصر ووافدين من الخارج للمشاركة في السباق، بالإضافة إلى تنظيف محمية وادي دجلة من المخلفات والتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المحمية والسلوكيات التي يجب اتباعها عند الزيارة.

دعوة للشباب للتواجد بمحمية وادي دجلة

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لفريق ألترا إيبكس وحملة إيكو إيجيبت والعاملين بالمشروع والبنك الأهلي الشريك الاستراتيجي للحملة والبرنامج الإنمائي، ودعت الشباب للتواجد بمحمية وادي دجلة وابتكار أفكار جديدة للاستمتاع بالمحمية وتطويرها وتنميتها، وثمنت الوزيرة حرص القائمين على المبادرة على تقليل المخلفات الناتجة عن الحدث بقدر الإمكان ومنع استخدام زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتعاون شركاء الاستدامة لجمع كل المخلفات الناتجة عن الحدث وإعادة تدويرها، والتبرع بعائد المبادرة في صورة صناديق جمع مخلفات مقسمة إلى (بلاستيك/ ورق/ معادن/ زجاج/ مخلفات عضوية)، يجرى نشرها على امتداد درب الوادي الرئيسي، الذى يشهد أغلب كثافة الزوار (وهو الأكثر إتساخا أيضا) وفي موقف انتظار السيارات، للتقليل من تناثر القمامة في أنحاء الوادي.