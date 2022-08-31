وزيرة البيئة تدعو مجموعة العشرين للوفاء بالتزاماتها في قضية تمويل المناخ

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مجموعة من المداخلات الهامة نيابة عن السفير سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر المناخ cop27، خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين في مدينة «بالي»، بإندونيسيا.

وأكدت الوزيرة، استعداد مصر الكامل لاستضافة كافة الأطراف في شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ cop27 بحضور السفير أشرف سلطان سفير مصر بإندونيسيا والوفد المصري التفاوضي.

دفع وتيرة العمل المناخي

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على دفع وتيرة العمل المناخي بإحراز التقدم في كافة مسارات التفاوض، من خلال دفع المناقشات للخروج بتوصيات فعالة في برنامج عمل التخفيف، ودفع المناقشات للتوافق حول آليات التقدم في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ، وكذلك كيفية مضاعفة تمويل التكيف، بالإضافة إلى التقدم في محور الخسائر والأضرار بتفعيل شبكة سانتيجو بطريقة عادلة وفعالة.

وحثت الدكتورة ياسمين فؤاد مجموعة العشرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية للوصول إلى 100 مليار دولار التي تم ذكرها في اتفاق باريس 2015، ومضاعفة تمويل التكيف، كما حثت على أهمية رفع الطموح لدول مجموعة العشرين وتقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة بأهداف كمية، حيث أن أكثر من 80 % من انبعاثات العالم من دول مجموعة العشرين.

التزامات الدول الكبرى في مجالات تغير المناخ

وشددت وزيرة البيئة على أن خروج اجتماع مجموعة العشرين ببيان قوي وتكاملي وشمولي للبيئة والمناخ، يضم بوضوح التزامات هذه الدول الكبرى في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتصحر ومواجهة التلوث، بما يعد خطوة هامة جدا.

كما أشارت إلى أهمية التعاون البيئي متعدد الأطراف، وضمان الوفاء بالالتزامات التي تم الخروج بها من مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وضمان مسئوليات الوزراء كمسئولين عن البيئة والمناخ في مجموعة العشرين والذي سيتم على أساسه المضي في خطوات إنجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

جدير بالذكر أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 سيتناول مجموعة موضوعات في برنامجه الرئاسي مثل الأمن الغذائي والمائي، والتنوع البيولوجي، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة.