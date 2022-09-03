دينا عصمت: أسامة ربيع ناقش مع الرئيس تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة

استعرض برنامج «اليوم» إنجازات قناة السويس وتحقيقها أعلى إيراد سنوي بلغ نحو 7 مليارات دولار، إذ أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الأرقام التي حققتها القناة مؤخرا، كانت قياسية وغير مسبوقة، كما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال عامي 2021 و2022، ووجّه بضرورة توطين صناعة سفن ومراكب الصيد.

عصمت: اجتماع الرئيس تناول أطر تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي

وقالت دينا عصمت، مقدمه البرنامج، إن رئيس هيئة قناة السويس تناول خلال لقائه مع الرئيس السيسي محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، في إطار الجهود المنتظمة لرفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس، بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها.

عصمت: الهيئة تسعى إلى تنشيط حركة سياحة اليخوت

وأضافت، خلال تقديمها لبرنامجها المذاع على قناة «DMC»، أن الفريق «ربيع» استعرض خلال الاجتماع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت، وتطوير المواني الخاصة بها، مع دعمها بكل اللوجيستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت.

واستطردت: «ده نظرا لموقع مصر المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصةً خدمات التزود بالوقود أو الكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترات طويلة».