قناة السويس: عملية تعويم السفينة الجانحة استمرت 5 ساعات فقط

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة الجانحة في مجرى قناة السويس، أمس، استغرق إعادتها إلى طريقها الصحيح 5 ساعات، وهو وقت ليس كبيرًا في مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن السفينة جنحت خلال فترة الليل، ولم يكن خلفها سوى 9 سفن فقط.

العاملون توجهوا فورا لمكان السفينة الجانحة

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه فور جنوح السفينة البالغ طولها 252 مترا بالمجرى الملاحي لقناة السويس، تحرك العاملون بالقناة من أجل السيطرة على الوضع، وإعادة السفينة إلى مسارها الصحيح، «العاملون بالقناة توجهوا فورًا لمكان السفينة الجانحة لإعادتها لطريقها الصحيح».

ربيع: عمق غاطس السفينة 11 متر

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «غاطس السفينة يبلغ 11 مترا، والتيار كان جامد وجنحت جهة الغرب، ثم حركت الرياح السفينة ناحية الشرق، وكان فيه مسافة بين السفينة الجانحة وما خلفها 30 مترا فقط وده صعب علينا، أمر لف المركب حتى تعود للمجرى الملاحي».

وأوضح أن السفينة جنحت في الكيلو 141، وكان بينها وبين مخرجها من السويس 20 كيلو مترا فقط، «العطل اللي حصل في السفينة كان بأنظمة التوجيه، ولم يستطع ربان السفينة السيطرة عليها حتى جنحت، والحاجات دي بتحصل كتير، وبقي عندنا الخبرات اللازمة للحيلولة دون حدوث مثل تلك الحوادث في المجرى الملاحي لقناة السويس».