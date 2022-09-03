وزيرة الثقافة تستقبل محمد عبلة عقب حصوله على وسام جوته من ألمانيا

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان التشكيلي محمد عبلة، بمطار القاهرة الدولي، عقب وصوله من ألمانيا، بعد حصوله على وسام جوتة، الذي يعد أهم جائزة للسياسة الثقافية الخارجية، التي تمنح في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكان في استقبال الفنان محمد عبلة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، سوزانا هون المدير الإقليمي لمعهد جوتة في أفريقيا والشرق الأوسط، الدكتور حنان سمير عبد العظيم الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية.

عبلة يقلد بأعلى وسام سنوي يمنح في ألمانيا

وكان معهد جوتة في مايو الماضي، أعلن حصول محمد عبلة على وسام جوتة 2022، الذي يعد أعلى وسام سنوي يمنح في ألمانيا، يضاهي قلادة النيل في مصر، وتحصل عليه لشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة على مستوى العالم.

وتخرج «عبلة» في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفنية، وشارك كذلك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا، حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة المحلية والعالمية وله العديد من المقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين والسويد وألمانيا.

وحسب الموقع الرسمي لوسام جوتة، إن عبلة يعد نفسه وسيطا بين مصر والقارة الأوروبية، إذ يؤمن أن على الفنانين مسؤولية اجتماعية ولا يمكن فصل واقعهم عن أعمالهم، كما كان محمد عبلة ملتزمًا بالتسامح والتنوع، خاصة في المشهد الثقافي المصري، كما قام عبلة على مدار عقود بحملات من أجل حرية التعبير، منطلقا من دافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري.