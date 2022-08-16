محمد عبلة يستعد لتسلم وسام جوتة.. وإقامة معرض فني في ألمانيا

يستعد الفنان التشكيلي محمد عبلة، لتسلم وسام معهد جوتة 2022 من ألمانيا خلال الأيام المقبلة، كما يجهز لمعرض فني من المقرر أن يفتتح في ألمانيا على هامش حصوله على الوسام وتزامنا مع الاحتفال بذكر ميلاد جوته.

محمد عبلة

قال محمد عبلة في تصريحات لـ«الوطن»: أجهز للسفر إلى ألمانيا لتسلم وسام جوتة، الذي حصلت عليه مؤخرا من الحكومة الألمانية، ومن المقرر أن تقام احتفالية كبرى أتسلم خلالها الوسام، من وزيرة الخارجية بالحكومة الألمانية، وذلك تزامنا مع عيد ميلاد جوتة في 28 أغسطس الجاري.

كما أفتتح معرض فني خاص بي يوم 26 أغسطس الجاري في مدينة «مايمار»، التي عاش بها جوتة بألمانيا، لتعريف الجمهور هناك بالشخصية الفائزة، خاصة أنه لأول مرة يحصل فنان تشكيلي على الجائزة، فقد طلبت المؤسسة المانحة إقامة المعرض لتقديم الفنان إلى المجتمع الأوروبي.

وأعلن معهد جوتة في مايو الماضي، حصول محمد عبلة على وسام جوته 2022، وهو أعلى وسام سنوي يمنح في ألمانيا؛ يضاهي قلادة النيل في مصر، وتحصل عليه لشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة على مستوى العالم.

تخرج «عبلة» في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفنية، وشارك كذلك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا، حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة المحلية والعالمية وله العديد من المقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين والسويد وألمانيا.

وحسب الموقع الرسمي لوسام جوتة، إن عبلة يعد نفسه وسيطا بين مصر والقارة الأوروبية، إذ يؤمن أن على الفنانين مسؤولية اجتماعية ولا يمكن فصل واقعهم عن أعمالهم، كما كان محمد عبلة ملتزمًا بالتسامح والتنوع، خاصة في المشهد الثقافي المصري، كما قام عبلة على مدار عقود بحملات من أجل حرية التعبير، منطلقا من دافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري.