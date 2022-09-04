سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات بسوق العملات في البنوك المصرية، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، يراقب العملاء تحركات أسعار العملات، ومنها الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الأحد، 4 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم سعر 60.03 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

- بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم 60.08 جنيه للشراء، مقابل 62.46 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.51 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «cib» مصر 60.55 جنيه للشراء، مقابل 62.50 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك المصرف المتحد 58.18 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.85 جنيه للشراء، مقابل 62.53 جنيه للبيع.

- كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 59.41 جنيه للشراء، مقابل 64.86 جنيه للبيع.

- البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 62.25 جنيه للشراء، مقابل 62.49 جنيه للبيع.