المعالم السياحية بمحافظة بني سويف.. أبرزها هرم ميدوم وكهف وادي سنور

تتميز محافظة بني سويف بوجود عدد من المعالم السياحية المتنوعة والتي جعلتها مقصدًا لرحلات اليوم الواحد ووضعها على الخريطة السياحية لما تملكه من مزارات وأماكن أثرية امتدت عبر العصور المختلفة بداية من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي كذلك نهر النيل الخالد الذي تمتلك المحافظة أكبر اتساع له، بالإضافة إلى كهف وادي سنور الذي يعود تكوينه إلى قبل 40 مليون سنة.

من جانبها قالت رانيا عزت مدير عام السياحة في محافظة بني سويف، إن المحافظة تمتلك العديد من المقاصد السياحية المتنوعة سواء الأثرية التاريخية أو الترفيهية أو الدينية، والتي يمكن زيارتها في المحافظة بداية من هرم ميدوم شمال المحافظة مرورا بكورنيش النيل والأديرة منها دير السيدة العذراء ببياض العرب أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

المعالم السياحية بمحافظة بني سويف.. هرم ميدوم

وأشارت إلى أن هرم ميدوم يقع في مركز الوسطى شمال محافظة بني سويف، وتعمل المحافظة على تطوير المنطقة المحيطة به بشكل مستمر، وبُني هرم ميدوم خلال الدولة القديمة في عهد الملك سنفرو من الأسرة الرابعة في ميدوم بالواسطى سنة 2620 قبل الميلاد، ويظهر منه حاليا ثلاثة مصاطب، وكان هو خامس أكبر أهرامات مصر عندما تم إنشائه، يبدو كمصطبة عالية تحيطها رمال وأنقاض، مما يجعل شكل الهرم مميز للغاية، ويحظى بأهمية كبيرة للغاية لدى أبناء المحافظة حيث اهم ما يميز شعارها الرسمي.

كورنيش النيل

وأضافت مدير عام السياحة في بني سويف لـ«الوطن»: «تمتلك محافظة بني سويف كورنيش للنيل مميزا للغاية وبخاصة في المدينة العاصمة في ظل أعمال التطوير الذي شهده الكورنيش في الفترة الأخيرة بتكلفة تخطت 200 مليون جنيه، وأصبح مقصدًا لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث يمتلك ممشى سياحي على النيل بمسافة تخطت 1.2 كيلو من الحدائق والأشجار وملاهي الأطفال ومطاعم وكافيهات وباركينج سيارات».

كهف وادي سنور

كهف وادي سنور هو عبارة عن كهف من الحجر الجيري مغطى بالمرمر ناتج عن الينابيع الحرارية، يقع على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة بني سويف، وجرى اكتشافه عن طريق الصدفة، أثناء قيام عمال المحاجر باستخراج خام الألباستر خلال تسعينات القرن العشرين حيث ظهرت فجوة تؤدي إلى كهف في باطن الأرض يحتوي على تراكيب جيولوجية تعرف باسم الصواعد والهوابط من حجر الألباستر تأخذ أشكالا جميلة وتعود هذه التراكيب الجيولوجية إلى العصر الأيوسيني الأوسط أي من منذ نحو 40 مليون سنة مضت.

دير بياض العرب

وقالت رانيا عزت، إن دير العذراء مريم في منطقة بياض العرب بشرق النيل ببني سويف أحد أبرز الآثار والمزارات القبطية بالمحافظة، يقصده العائلات القبطية والإسلامية ويعود بنائه إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ويبعد حوالي 5 كيلو مترات عن مدينة بني سويف، على ضفة نهر النيل الشرقية مباشرة ويُعد مركزا مهما لسياحة المؤتمرات وبخاصة الدينية القبطية.