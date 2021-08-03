هرم ميدوم .. بناه «سنفرو» واتخذته بني سويف شعارا لها

يجذب الشكل غير العادي لهرم ميدوم الذي يقع شمال مدينة بني سويف بمسافة 38 كيلو متر، أنظار الزائرين الذين يطلقون عليه «الهرم الكاذب»، والذي بٌني في عصر الدولة القديمة وتحديدا عهد الملك سنفرو من الأسرة الرابعة في ميدوم بالواسطى 2620 قبل الميلاد، ويظهر منه حاليا ثلاثة مصاطب، وأتخذته محافظة بني سويف شعارًا لها.

هرم ميدوم سر من أسرار الحضارة الفرعونية

ويعتبر هرم ميدوم هو الأثر المصري الذي يقال عنه أنه سيظل سر من أسرار الحضارة الفرعونية القديمة، حيث يتميز هذا الهرم بأنه الهرم الوحيد الذي لا يأخذ شكل هرمي بل هو على هيئة مكعب ويعد مرحلة انتقالية ما بين الهرم المدرج مثل هرم زوسر والهرم الكامل مثل هرم خوفو.

يتكون هرم ميدوم من 3 مصاطب فوق بعضها

يتكون هرم ميدوم من ثلاث مصاطب أو درجات ويبدوا الهرم مستويا إلى حد ما حتى يشبه الهرم الحقيقي، ولكن المقريزي في وصفه للهرم في كُتبه ذكر أنه هرم خماسي، إلا أن معظم الباحثين أجمعوا على أن هرم ميدوم بدأ بنائه في الأسرة الثالثة على يد الملك «هوني»، آخر ملوك الأسرة الثالثة إلا أن الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة، أعجب به فقرر أن يُكمل بناءه.

وهرم ميدوم غير كامل ويرجح بعض العلماء أنه أنهار حديثًا في الأسر المتقدمة بعد انتهاءه، وأخرين يرون أنه لم يكتمل من الأساس وذلك نتيجة أنه في عهد الملك سنفرو وأثناء العمل بالهرم حدث انهيار في الطبقة الخارجية له وتوقف العمل في بناء الهرم وتركت جدران المعبد الجنائزي فارغة بدون الكتابة عليها، إلا أن العلماء أجمعوا بأن «سنفرو»، بعد الانتهاء من بناء هرم ميدوم أو تخليه عنه بعد انهياره، قام ببناء أربعة أهرامات أخرى ولذلك فهو يلقب بأعظم البنائين المصريين من حوالي 4650 عام، وهذه الأهرام أخذت شكل الهرم العادي وليس المكعب.

تطوير واحة ميدوم

وتضم منطقة ميدوم علاوة على الهرم الشهير معبد جنائزي ومصاطب وطريق مائل يؤدي لمعبد أخر، لذا فإن المنطقة ثرية للغاية ومحط للأنظار ويمكن استغلالها سياحيًا بشكل كبير، حيث يجري تطويرها حاليا لتحويلها لمتنفس حضاري ومنطقة جذب سياحية، حيث يتم تنفيذ أعمال لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، تمهيداً للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وتم تطوير القاعة الكبري بها وتجهيزها لامكانية تحويلها لمتحف أثري يوضح الأهمية الأثرية للمنطقة، التي تحوي هرم ميدوم الذي استكمل بناؤه سنفرو، الأب مؤسس الأسرة الرابعة، والذي يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت، بجانب إمكانية عمل البازارات والتي يتم من خلالها عرض أوراق البردي وأهم المقتنيات الفرعونية والأثرية.

كما تم تجهيز المنطقة المفتوحة بالواحة، من خلال تجهيز كافتيريا ومطعم يقدم فيهما الوجبات التقليدية والشعبية التي تتميز بها المحافظة وتعد من تقاليدها وإرثها الحضاري، وتجهيز منطقة للخيول والجمال والعجلات الحربية، وتجميل الواحة من خلال تقليم الأشجار، وتركيب نباتات الزينة والورود، رفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث تم رفع كفاءة دورات المياه بالواحة.