«القومي للحوكمة» يطلق برنامجا لقياس أداء القيادات في مصر وأفريقيا

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ برنامجا تدريبيا بعنوان «مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في أفريقيا»، للقيادات المصرية من مختلف المحافظات وللقيادات الأفريقية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية.

أجندة قارة أفريقيا

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي الذي عُقد على مدار يومين؛ يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية والتي تمثل أحد أولوياتها، ودعما للجهود المصرية في بناء الكوادر الأفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063.

من جانبها، ذكرت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) التابعة للمعهد، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية، من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء.

كما يهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية مؤشرات قياس الأداء، وعلاقة مؤشرات قياس الأداء وإدارة الأداء، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وأنواع مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى مصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.

استهداف الموظفين الحكوميين

يشار إلى أن البرنامج تم تقديمه باللغتين الإنجليزية والعربية، عن طريق الحضور الفعلي والحضور عن بعد، ويستهدف الموظفين الحكوميين من الجنسين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة، والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي بمصر وبالدول الأفريقية المختلفة بمختلف القطاعات، إضافة إلى مشاركة 10 أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.