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«القومي للحوكمة» يعقد ندوة عن التنمية المستدامة لطلاب معهد بحوث البترول

كتب:

وليد عبد السلام
07:40 م | السبت 20 أغسطس 2022
ندوة التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ندوة التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لطلاب التدريب الصيفي من كلية العلوم وهندسه البترول والتعدين من مختلف جامعات مصر المتدربين بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية.

شريفة شريف: تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية

وأكّدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنَّ الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أنَّ تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، خاصة أنَّ العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

مشاركة 192 طالبا

وأشارت إلى جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية تحقيقاً لرؤية مصر 2030، موضحة أنَّ الندوة تهدف إلي التعرف علی مفهوم التنمیة المستدامة واستراتیجیة 2030 وأثرها علی أهداف المؤسسة، لافتة إلى مشاركة 192 طالبا في الندوة.

وخلال الندوة، أكّدت رضوى محسن نائب مدير مركز التنمية المستدامة بـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهدف التنمية المستدامة كإنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، وكذلك تعمل على التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتناولت الندوة عدة محاور مفهوم التنمیة المستدامة، أهداف التنمیة المستدامة، استراتیجیة 2030، إلى جانب مفهوم التخطيط الاستراتيجي، مفهوم الإدارة بالأهداف، علاوة على علاقة التنمیة المستدامة واستراتیجیة 2030 بأهداف المؤسسة، إضافة إلى التطبيق العملي علی أهداف المؤسسات.

 

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