إقبال متوسط في انتخابات المحامين على مقعد النقيب بالقليوبية

تفقد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين يرافقه مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، أعمال التصويت بانتخابات نقابة المحامين بالقليوبية على مقعد النقيب العام والتي يتنافس فيها 18 مرشحا.

حيث التقى أمين عام نقابة المحامين برئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار سعيد خاطر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأثنى على سير العملية الانتخابية والنظام المتبع بها، موجها الشكر لرجال القضاء والأجهزة الأمنية المشرفة على تأمين أعمال التصويت.

«الجمال»: الانتخابات تسير بهدوء

والتقى «الجمال» بعدد من المحامين، مؤكدا أن الانتخابات تسير بهدوء وانتظام وشفافية ونزاهة وسط إقبال متوسط خلال الساعات الأولى متوقعا ارتفاع نسبة التصويت خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك فيما شهدت انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب بلجان التصويت بمحافظة القليوبية إقبالا متوسطا خلال الساعات الأولى لبدء أعمال التصويت.

تواجد مكثف من أعضاء النقابة الفرعية

ففي نقابة شمال القليوبية والتي تضم بنها وطوخ وكفر شكر وشببن القناطر شهدت تواجدا مكثفا من أعضاء النقابة الفرعية برئاسة مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية وأعضاء المجلس لتنظيم أعمال التصويت بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومع أجهزة الأمن بالقليوبية التي فرضت كردونا أمنيا بمحيط نقابة المحامين لتأمين أعمال التصويت.

وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن عدد أعضاء من يحق لهم التصويت بالجمعية العمومية لشمال القليوبية يبلغ قرابة 7000 محام نسبة الحضور منهم حتى ظهر اليوم 25-30%، متوقعا زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن التصويت يتم على 18مرشحا هم: أشرف فتح الباب وعبد الحليم علام ونبيل حسن ومحمد رجب وفرج عاشور وأسامة درويش وشادي طلعت وأحمد علي وعلي محمد وأحمد سعيد والسيد أحمد وفؤاد مسعد وياسر عبد السلام ومنشاوي غانم وعبد الحسيب محمد وساهر محمد وخالد كمال وعمر هريدي.