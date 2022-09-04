«دليلك القانوني» لحماية البيئة.. قطع الأشجار يعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

يعود قطع الأشجار بأضرار عدة على البيئة، وزيادة بعض الظواهر السلبية التي يسعى العالم إلى مقاومتها، منها ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تهدد بذوبان القطبين، وفي إطار تحركات الدولة المصرية لحماية البيئة، وضع المشرع المصري العديد من العقوبات المشددة للحد من أي سلوكيات خاطئة قد تشكل خطرًا على البيئة.

حظر قطع الأشجار

وتضمن القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة، مواد تضمن الحفاظ على البيئة من كافة أشكال الضرر التي يمكن أن تلحق بها، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة رقم 28 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، حظرت عددًا من الأفعال من ضمنها قطع الأشجار لما في ذلك من أضرار على البيئة.

ولفت «الحديدي» إلى ما ورد في نص المادة: «يُحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات».

عقوبة قطع الأشجار

وأوضح «الحديدي» أن من يقطع الأشجار، يعرض نفسه لغرامة قدرها 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلًا عن عقوبة الحبس، أو إحدى هاتين العقوباتين، إلى جانب مصادرة الجهات المعنية، الآلات المستعملة والنباتات المضبوطة، مشيرًا إلى أن ذلك وفقًا لما ورد في المادة رقم 84 من نفس ذات القانون، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي اُستخدمت في ارتكاب الجريمة».

قمة المناخ في شرم الشيخ

وتستعد الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، بحضور قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات، لمناقشة أبرز قضايا التغير المناخي، وأهم الحلول والتوصيات لحماية الكرة الأرضية من هذا الخطر.