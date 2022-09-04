القبض على شخص لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار بها.

أسلحة نارية وبيضاء بقصد الاتجار بها

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الاتجار بها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته «فرد خرطوش – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالي».

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.