أفلام وثائقية وروائية تناولت تهديدات التغيرات المناخية لكوكب الأرض

يعاني العالم في السنوات الأخيرة من التغيرات المناخية التي أثرت على الحياة بشكل كبير، وبجانب المؤتمرات الدولية والتوصيات الصادرة عنها لمواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، تحاول السينما في التطرق إلى تلك المشكلة ومعالجتها في عدد من الأفلام، ما يرفع إمكانية وصول الأفكار إلى جمهور أوسع وزيادة الوعي بين الأشخاص بالأثار المدمرة لتلك الظاهرة والتي قد تؤدي إلى تدمير الكوكب والحياة عليه.

ومن أبرز الأفلام التي تناولت تلك الأزمة «Interstellar» للمخرج كريستوفر نولان، والذي بلغت تكلفة إنتاجه 165 مليون دولار، إنتاج عام 2014، وتدور أحداث الفيلم في مستقبل بائس حيث تكافح البشرية من أجل البقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة، ويتبع الفيلم مجموعة من رواد الفضاء الذين يبحثون عن كوكب جديد صالح للحياة بعد ما أصبح كوكب الأرض يحتضر تماما، ويسافرون في النهاية عبر ثقب دودي للقيام بذلك.

«Snow piercer» قطار يحمل الناجين

وفي العام نفسه، قدم المخرج الكوري الجنوبي فيلم «Snow piercer» وهو مأخوذ عن الرواية المصورة الفرنسية «Le Transperceneige» تأليف جاك لوب، وتدور أحداث الفيلم على متن قطار يسافر حول العالم مع ما تبقى من البشرية، بعد محاولة فاشلة لهندسة المناخ لمكافحة الاحتباس الحراري، ما تسبب في تدمير معظم الحياة، رسم الفيلم صورة مدمرة بشكل وحشي لما يمكن أن يحدث للكوكب إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبينما يعتبر البعض فيلم «Avatar» للمخرج جيمس كاميرون من أعمال الخيال العلمي البارز في تاريخ السينما، إلا أن الفيلم يتطرق إلى نهاية الكوكب بسبب التغيرات المناخية، حيث تدور الأحداث في منتصف القرن الثاني والعشرين في وقت كانت فيه الأرض تحتضر، ودمرت بسبب الاحتباس الحراري والاكتظاظ السكاني ، وانهيار الأوزون. يصبح قمر «باندورا» هدفًا جديدًا للبشرية، ويصور الفيلم الكارثة المناخية التي يواجهها من غزو القوى البشرية.

وتتسع القائمة لتتضمن فيلم «The Day the Earth Stood Still» للمخرج سكوت ديركسون، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «Farewell to the Master» للكاتب الأمريكي هاري بيتس، ويتناول الفيلم قضية الضرر البيئي الذي يلحقه الإنسان بكوكب الأرض، ويتم إرسال كائن فضائي إلى الأرض إما لتغيير سلوك البشر أو القضاء عليهم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر وتناول موضوع تغير المناخ بقوة، وسلط الضوء على الضرر الذي يلحقه البشر وقدم تحذيرًا عاجلاً.

أفلام وثائقية عالجت قضية المناخ

وكان للأفلام الوثائقية حضور قوي في تسليط الضوء على قضايا المناخ، ولكن يعتبر فيلم «2040»، إنتاج عام 2019، من الأفلام الأكثر تفاؤلا بدلاً من التركيز على إلحاح المشكلات، يصور الفيلم الوثائقي قصة أب أسترالي يتخيل كيف يمكن أن تكون الحياة لابنته البالغة من العمر أربع سنوات في المستقبل، تم تخصيص جزء كبير من الميزة لتسليط الضوء على الإنجازات التكنولوجية والبدائل الإبداعية لمواجهة تحديات تغير المناخ، من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية على الأسطح إلى الممارسات الزراعية المتجددة والاستخدام المتنوع للأعشاب البحرية لمكافحة مشكلة انعدام الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق.

بينما روى فيلم «The Day After Tomorrow» للمخرج رولاند إميريش، إنتاج عام 2004، قصة عالم المناخ جاك هول ، الذي أشارت أبحاثه إلى إمكانية حدوث عاصفة عملاقة وتسبب في حدوث كوارث طبيعية كارثية في جميع أنحاء العالم، ، يواجه هول إصدار حكم قضائي عندما يتجاهل مسؤولو الأمم المتحدة وزعماء العالم تحذيراته من مأساة تلوح في الأفق.

يصور اليوم التالي حدثًا مناخيًا كارثيًا، مما أدى إلى دخول الأرض في عصر جليدي. كدليل على ضعف نظام دوران المياه في المحيط.