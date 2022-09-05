3 تطبيقات للرعاية الصحية.. استشارات طبية وخدمات طوارئ

تتنافس عدد كبير من الشركات فى تطبيقات الرعاية الصحية، عبر عدد من الحول المختلفة، مثل تطبيقات الموبايل أو سوار ذكي، يراقب الحالة الصحية للمستخدمين.

سوار HUAWEI Band 7

وبحسب خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد، فإن شركة هواوى لديها سوار ذكي، بمثابة المساعد الشخصي الأفضل للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، إذ يتوافق مع كل أنظمة التشغيل، وميزات شاملة لمراقبة الوظائف الصحية.

وتابع خالد، في تصريحات لـ«الوطن»: يقدم سوار هواوي، ميزة مراقبة الوظائف الصحية والحيوية الشاملة، ولديه القدرة على توجيه المستخدمين ومساعدتهم على تطوير نمط حياة صحي، مشيرا إلى انه يدعم ميزات مراقبة صحية شاملة، مثل نسبة تشبع الأكسجين في الدم «SpO2» ومعدل ضربات القلب والنوم، ومراقبة مستويات التوتر، ويراقب السوار نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ما يمكن المستخدمين من ضبط التنبيهات التلقائية لنسبة الأكسجين في الدم، وتوفير مراقبة ذكية لتلك النسبة.

تطبيق صحتك لتمكين المرضى من الاستشارات الرقمية

أضاف خالد، أنه رغم وجود سوار ذكي، إلا أن هناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن تساهم فى معرفه الحالة الصحية للمستخدمين، منها «صحتك»، إذ يساعد في تمكين المرضى من الاستشارات الرقمية، يضم نحو ألف طبيب في كل فروع الطب.

واشار إلى أن التطبيق يقدم استشارات مجانية، وخدمة الطوارئ على مدار اليوم، إذ يساعد التطبيق المستخدمين، في حجز وقت مكالمة فيديو كول مع الطبيب، ودفع ثمن الكشف عبر بطاقة الائتمان.

تطبيق «صحة مصر»، للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا

وأشار خالد، إلى أن هناك تطبيق «صحة مصر» للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، حيث يساهم فى توضيح موقف المُسجلين من المصريين والأجانب بمنظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية، و التواصل بين العاملين بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.