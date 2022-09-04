«الصحة»: إطلاق حملة لخدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 22 محافظة خلال سبتمبر

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية توعوية بالمجان، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بــ22 محافظة على مستوى الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، وذلك في الفترة ما بين 4 و22 سبتمبر الجارِ.

إطلاق الحملة في المناطق النائية وقرى حياة كريمة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الحملات تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستويين الصحي والاقتصادي، موضحًا أن هذه الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، لافتًا إلى أن هذه الحملة تستهدف المناطق النائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك لرفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل.

مواعيد بدء الحملة في المحافظات

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الحملة التي تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة ما بين 4 و8 سبتمبر، وفي محافظات الإسكندرية، والقاهرة، والبحيرة، والغربية، خلال الفترة مابين 4 و15 سبتمبر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة ستنطلق في محافظة بورسعيد، من يوم 11 إلى 15 سبتمبر، كما سيتم إطلاقها في محافظتي سوهاج والأقصر على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجارِ، والثانية من يوم 18 إلى 22 من الشهر نفسه، على أن تُنفذ في محافظات دمياط، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقليوبية، وأسوان، وبني سويف، والمنوفية، وكفر الشيخ، في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر، مؤكداً أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

إقامة معارض لنوادي المرأة

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، منوهًا أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، حيث يتم إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.