كيفية تحديد اتجاه القبلة في مصر.. 4 طرق مؤكدة وصحيحة

يبحث الكثيرون عن الطرق التي تساعدهم على تحديد اتجاه القبلة في مصر، فهي من الأمور الضرورية ومن شروط صحة الصلاة، فلا يصح أداء الفرض دون معرفة الاتجاه الصحيح لتحديد القبلة، وعلى المسلم التحري والاجتهاد لمعرفة الاتجاه الصحيح.

اتجاه القبلة في مصر

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تجيب على أسئلة القراء، نعرض طرق تحديد اتجاه القبلة في مصر وفق إجابة سابقة للدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، نشرها عبر صفحته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت كالآتي:

طرق معرفة اتجاه القبلة في مصر

وبحسب الدكتور علي جمعة، فإنّ هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحري اتجاه القبلة الصحيح عند الصلاة وهي كالآتي:

- الطريقة الأولى، تطبيقات الموبايل والتي تتيح معرفة اتجاه القبلة في أي مكان وفي أي وقت خلال اليوم.

- الطريقة الثانية، البوصلة، وفي مصر نكون على درجة 136، يتم ضبطها لتظهر اتجاه القبلة جنوب شرق.

تحري اتجاه القبلة نهارًا

أما الطريقة الثالثة لتحري القبلة، إذا كان الشخص يرغب في تحري اتجاه القبلة خلال النهار، فيجب أن يعرف اتجاه شروق الشمس وهو يكون «الشرق» ويتجه قليلا إلى الجنوب، لأن مكة بالنسبة للقاهرة في جنوب شرق، حيث يقول الدكتور علي جمعة نصَا «لتحديد اتجاه القبلة نستقبل بوشنا في الشمس ونتجه يمين بدرجة 45 عشان نكون جنوب شرق».

تحري اتجاه القبلة ليلا

الطريقة الرابعة لتحديد اتجاه القبلة خلال الليل هي من خلال 3 نجوم في السماء يطلق عليها «عصا موسي» وهي تشير إلي اتجاه القبلة.

أما إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي آيا كانت وجهته، وذلك لقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة/239 .