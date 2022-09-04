حزن بقرية «طوخ طنبشا» بعد مقتل طالبة المنوفية.. وقانوني يوضح عقوبة الجاني

خيمت حالة من الحزن علي أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، بعد مقتل الطالبة أماني الجزار على يد شاب بعد رفض أهلها ارتباطه بها، وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير وسط انهيار أسرتها.

تفاصيل مقتل طالبة المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثة طالبة المنوفية أماني الجزار، التي لقيت مصرعها بطلق ناري في قرية طوخ طنبشا التابعة لدائرة مركز بركة السبع، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف بيان النيابة العامة حول واقعة مقتل طالبة المنوفية، أن أسرة المجني عليها رفضت ارتباطها بالمتهم، حيث تم التحفظ على ما سجلته كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة، كما تم سؤال تسعة شهود، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، والوقوف على سبب الوفاة.

العقوبة القانونية للمتهم بقتل طالبة المنوفية

وكلف اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية في المنوفية جهودها للقبض على المتهم الذي فر هاربا بعد إطلاقه الأعيرة النارية على المجني عليها.

من جانبه، أكد المحامي ناجي ميشيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، يًعاقب بالإعدام وفق ما نصت عليه المادة 230 و231 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن كل جريمة تختلف عقوبتها باختلاف تفاصيل الجرم نفسه، موضحًا أن بعض حالات القتل لا يتم الحكم فيها بالإعدام ولكن بالسجن فقط.