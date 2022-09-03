خنقت صديقتها حتى فارقت الحياة.. خبيرة نفسية تكشف سر «جريمة الطالبية»

حادث مأساوي شهدته منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، عقب العثور على جثة فتاة في عقدها الثالث، ملقاة بداخل حمام بإحدى الشقق السكنية، وهو ما أصاب الأهالي بحالة من الصدمة والذهول بعد معرفتهم بمرتكب الجريمة، وهي صديقتها التي أقامت الضحية في منزلها منذ أشهر طويلة.

من بورسعيد إلى الجيزة.. كواليس الرحلة الأخيرة

الجريمة التي شهدتها منطقة الطالبية سبقتها قصة درامية كان بطلها المجني عليها، وهي شابة عشرينية قررت أن تغادر منزلها بمحافظة بورسعيد وتهجر أسرتها بعد خلافات معهم، فاستقلت أحد القطارات المتجهة إلى محافظة الجيزة وبالتحديد منطقة الطالبية، حيث تعيش صديقتها التي رحبت بها وفتحت أبوابها لاستضافتها، لتكون نهايتها على يديها.

المتهمة قضت على الضحية بـ«إيشارب»

أشهر طويلة قضتها الفتاة العشرينية في منزل صديقتها المقيمة برفقة والدتها كانت الأمور تسير خلالها على ما يرام، ولم يكن يعكر صفو العلاقة بين الصديقتين شيء، ولكن مع إشراق صباح أمس الجمعة، تبدلت الأحوال وتملك صديقة المجني عليها رغبة جامحة في التخلص منها نتيجة حالة نفسية سيئة أثرت عليها، وما أن أبصرت والدتها تغادر الشقة اختمر في ذهنها خطة للقضاء على صاحبتها.

ثوان معدودة قضتها المتهمة في النظر إلى المجني عليها، وعندما وجدت الفرصة سانحة انقضت عليها، وأطبقت على عنقها بـ«إيشارب» لتخنقها به، ولم تبال بتوسلات الضحية إليها حتى فارقت الحياة.

ظلت المتهمة تفكر كيف تمحو آثار جريمتها، فأحضرت أسلحة بيضاء لتقطيع جثة صديقتها لتسهل التخلص منها، لكنها لم تستطع وتركتها بحمام الشقة السكنية خاصتهما، وادعت أنها توفيت منتحرة عقب مرورها بحالة نفسية بسبب خلاف مع أسرتها، لكن المفاجأة حينما عثرت الشرطة على ورقة خاصة بالمتهمة توضح أنها تنوي التخلص من والدتها.

اعترافات المتهمة

ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بجريمتها وقالت إن المجنى عليها صديقتها وتقيم معها بشقتها منذ فترة، بعد أن تركت منزل أسرتها بمحافظة بورسعيد، وأنها خنقت الضحية بايشارب وقضت عليها في غضون 30 ثانية.

محام يكشف العقوبة المتوقعة

يقول المحامي والخبير القانوني، محمد ثابت، لـ«الوطن»، إن المتهمة أقدمت على تنفيذ جريمتها وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المتوقعة على المتهمة هي الإعدام شنقا.

خبيرة علم نفس: المتهمة شخصية مضطربة

فيما علقت الخبيرة النفسية، هند عبد العزيز، لـ«الوطن»، على الدوافع التي أدت بالمتهمة إلى ارتكاب هذه الجريمة، مشيرة إلى أنها من الشخصيات المضطربة التي تعاني من ضالات نفسية هي الأقرب إلى ارتكاب الجرائم بسبب عدم القدرة على التوان النفسي، وأن عدم الإسراع في إخضاع هؤلاء المرضى لجلسات العلاج، يجعلهم يتحولون إلى شخصيات سيكوباتية معادية للمجتمع.

وأضافت «عبد العزيز»، أن ما فعلته فتاة الطالبية بحق صديقتها، يؤكد أنها شخصية مضطربة وتعاني من عدم اتزان نفسي يجعلها تفقد أعصابها بسهولة، وتدخل في حالة هياج.