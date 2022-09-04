«الآثار المستردة»: مصر حققت نجاحات كبرى في ملف إعادة القطع الأثرية المهربة

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن مصر حققت نجاحات كبرى في ملف إعادة الآثار المهربة من الدول الأجنبية إلى مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإدارة لا تصدر أيا من البيانات الخاصة بمثل تلك القضايا إلا بعد انتهاء التحقيقات في مثل تلك القضايا، «ده في صالحنا إحنا».

عبدالجواد: إعادة 6 قطع أثرية أخرى من نفس المتحف

وأضاف «عبدالجواد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى استعادة تابوت ذهبي من أحد المتاحف الأمريكية، كما وتمت إعادة 6 قطع أثرية أخرى من نفس المتحف، «أثبتت التحقيقات مع مكتب المدعي العام الأمريكي واللي استمرت فترة من الزمن أن القطع الأثرية خرجت بطريقة غير شرعية».

عبدالجواد: السلطات الأمريكية ستعيد القطع المهربة للدول

وواصل: «تمت مصادرة القطع وفي أقرب وقت ممكن هتعود إلى أرض الوطن مرة أخرى، والتحقيق اللي تم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح باب مراجعة في الآثار، والمجموعة المضبوطة مؤخرا لا تخص مصر وحدها، ولكن فيه قطع تخص إيطاليا واليونان ودول أخرى، والسلطات الأمريكية هتعديها للدول».

وأوضح أن مصر كانت قد وقعت من قبل على بروتوكول تعاوني في مجال استرداد الآثار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط توقيعا على مثل هذا البروتوكول في هذا المجال.

وتابع: «مع الانتهاء من الأوراق الخاصة بإعادة تلك القطع الأثرية المهمة إلى مصر فسيتم إعادة مثل تلك القطع الأثرية في القريب العاجل».