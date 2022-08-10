تفاصيل التخلص من كلب ضال أثار الذعر بالغربية.. عقر 22 شخصا

نجحت لجنة الطب البيطري بالغربية، بالتنسيق مع أهالى قرية إبشواي الملق في مركز قطور، التي شهدت يوم الإثنين الماضي، عقر 22 شخصا، بينهم 5 أطفال و8 سيدات، في محاصرة الكلب الضال والقضاء عليه، وتم التخلص الصحي الآمن من الجثة، بالدفن العميق ووضع الجير الحي على الجثة.

تحديد مكان كلب عقر 22 شخصا

قال الدكتور حاتم أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن اللجنة البيطرية التي شكلت من إدارة الطب البيطري في مركز قطور، نجحت بمساعدة أهالي قرية إبشواي الملق، في القضاء على الكلب الضال الذي عقر 22 شخصا من أهالي القرية، بعد تحديد مكانه ومحاصرته، وتم التخلص الصحي الآمن من الجثة بالدفن العميق، ووضع الجير الحي على الجثة.

طلب مساعدة الأهالي

ناشدت مدير الطب البيطري بالغربية، المواطنين بمساعدة الحملات التي تشنها المديرية في القضاء على الكلاب الضالة، من خلال عدم إلقاء القمامة خارج الصناديق المخصصة لها، حتى لا تكون مصدرا للطعام الخاص بتلك الكلاب.

وكانت قرية إبشواي الملق، إحدي قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية، شهدت مساء الإثنين الماضي، عقر كلب ضال 22 شخصا من أهالي القرية، بينهم 5 أطفال و8 سيدات، خلال سيرهم في شوارع القرية، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام في طنطا، والحصول على المصل، والسماح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية، وتماثلهم للشفاء.

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور، محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلب.