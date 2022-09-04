نقيب الفلاحين بالغربية: تطوير منظومة الزراعة التعاقدية حلم طال انتظاره

أكد حسن الحصري نقيب الفلاحين بالغربية، أن الدولة تشهد تطورات كبيرة في كل المجالات، وأن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، هو حلم طال انتظاره على مدى سنوات كثيرة، وطالب به عدد من الفلاحين، ونحن في ظل الجمهورية الجديدة، يثبت لنا الرئيس أنه على دراية كافية بمشاكل الفلاحين.

زيادة الرقعة الزراعية

وتابع نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس أثلجت صدور الفلاحين، وأن قرار مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية، يأتي في صالح الفلاح، وهذه القرارات تساهم في زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن محافظة الغربية يوجد بها 360 ألف فدان، يتم زراعتها.

«الحصري»: الدولة المصرية تبدي اهتماما كبيرا بالفلاحين

وأشار نقيب الفلاحين الغربية، إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتماما كبيرا بالفلاحين، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات، أمامهم، كونهم فئة منتجة داخل جمهورية مصر العربية، وفي عهد الرئيس نشهد اهتماما كبيرا بالفلاحين.

وأردف: «الدولة تعمل على استلام المحاصيل من الفلاحين، بأسعار استرشادية، حيث متوقع أن تزيد نسبة زراعة القمح إلى 200 ألف فدان، خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

واختتم: «الثروة الحيوانية، والألبان يتم تطويرها، وتوجيه بدعم الفلاحين بنسبة 5% من أجل تربية مواشي التسمين، والألبان، والبتلو، وهناك حملات توعوية للمزارعين، بجانب تطوير منظومة الأعلاف».