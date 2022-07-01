عاجل.. نقيب الفلاحين يعلن اعتزال العمل العام بكل صوره لأسباب صحية

أعلن حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في بيان صادر عنه، اعتزاله العمل العام بكل صوره، وعدم حضور أي ندوات أو مؤتمرات أو جلسات صلح، أو لقاءات تليفزيونية، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات لأي وسيلة إعلامية.

أبو صدام: أنا غير مسؤول عن أي بيانات تنسب لي

وأكد أبو صدام عدم مسؤوليته عن أية بيانات أو تصريحات تنسب إليه بعد إصدار هذا البيان، لافتا إلى أن قراره يعود إلى أسباب صحية، واختتم بيانه: «سامحت كل من أخطأ في حقي لوجه الله».