إنجازات «الأغذية والأعلاف» في أغسطس: إصدار شهادات مطابقة للمواصفات لـ47 شحنة تصدير

استقبلت أفرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال أغسطس الماضي بالمنافذ الجمركية المختلفة، 626 شحنة إضافات أعلاف مستوردة عن طريق لجان الفحص الظاهري ومكاتب سحب العينات بالموانئ والمطارات.

الإفراج المؤقت عن هذه البضائع يوم سحب العينات مباشرة

وصرح الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بأنه تم الإفراج المؤقت عن هذه البضائع يوم سحب العينات مباشرة، عملا بتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير بالعمل على عدم تكبيد المستوردين أي أعباء تنتج عن غرامات التأخير والأرضيات أو أي أعباء تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع أو نقصها.

كما استقبل المركز 672 عينة علف دواجن و211 عينة علف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

كما أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية خلال أغسطس الماضي 391 تسجيلة إضافات أعلاف مستوردة و311 تسجيلة إضافات أعلاف وأعلاف كاملة محلية الصنع للتداول في السوق المصرية، كما تلقى 162 طلب تسجيل جديد لمنتجات مستوردة و415 طلب تسجيل لمنتجات إضافات أعلاف وأعلاف كاملة محلية الصنع لعرضها على لجنة مواصفات الأعلاف مستشارين من المركز ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني تمهيدا لإصدار شهادات التسجيل والتداول لتلك المنتجات، وتم رفض تسجيل 51 منتجا مستوردا و10 تصنيع محلي لعدم توافق تلك المنتجات للقرارات الوزارية وقرارات الاتحاد الأوروبي وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية التي يتحراها المركز حرصا على سلامة المستهلك المصري وذلك بتوجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن ناحية أخرى، تم إصدار شهادات مطابقة للمواصفات الدولية لعدد 47 شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وكان القطاع قد كلف المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل 352 عينة لتجارب تشغيل 120 خط إنتاج جديد لمصانع أعلاف وإضافات أعلاف لاستخراج تراخيص تشغيل لها من قبل قطاع الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وعملا على ضبط الأسواق وحماية المستهلك تم خروج 12 لجنة تفتيش ومرور مفاجئ على مصانع الأعلاف بالمحافظات المختلفة لـ24 مصنعا وسحب 103 عينات لإجراء 412 تحليلا لاختبار مدى مطابقتها للمواصفات.

ويقدم المركز خدمة التحاليل الكيماوية لمواد العلف لمحطة خيول الزهراء والباحثين والأفراد وبلغ عدد تلك التحاليل 2284 تحليلا.

وعلى مستوى الإرشاد، عرض فرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالإسكندرية مقترحا بمبادرة بناء الوعي الغذائي وتنمية الأسرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية ومركز الدعم الإعلامي، بهدف تدريب رائدات ريفيات على أنشطة الحفاظ على الصحة وعمل وجبات غذائية منخفضة التكاليف وإعادة تدوير الأغذية، واستقبل المركز خلال شهر أغسطس 117 متدربا من زراعة عين شمس وشبين الكوم وطنطا في ثلاث دورات تدريبية من الخمس عشرة برنامج تدريبي في طرق سحب العينات والتحاليل الكيماوية لمواد العلف وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في الزراعة والإنتاج الحيواني.