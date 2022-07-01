تاجر أعلاف ينهي حياته بـ«حبة الغلة» في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، اقدام تاجر اعلاف علي التخلص من حياته باستخدام قرص حفظ القمح السام المعروف إعلاميا باسم "حبة الغلة" حيث جري نقله إلي المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي متأثرا بتناول الحبوب السامة .

تاجر اعلاف يتخلص من حياته في الباجور

كلن قسم السموم في مستشفي شبين الكوم الجامعي في المنوفية، قد استقبل "ك.م" 60 سنة، مصاباً بالتسمم نتجية تناوله قرص حفظ القمح السام، وفور وصوله حاول الأطباء إنقاذ حياته ولكنه توفي في النهاية، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

عقب الاخطار بالواقعة انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتبيم أن المتوفي يدعي "ك.م" ويعمل تاجر اغلاف، والسبب وراء اقدامه علي التخلص من نفسه وفق التحقيقات الأولية هو عحزه عن سداد الديون المتراكمة عليه وتعرضع للنصب من بعض العملاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة "ك.م" يعمل تاجر اعلاف نتيجة تناوله قرص حفظ القمح السام، وجري تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة .