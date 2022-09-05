ننشر الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث سوهاج.. «أستاذ جامعي وأسرته»

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، انقلاب سيارة ملاكي، تقل أسرة الدكتور محمد عزام 40 عاما، ابن مركز البلينا بمحافظة سوهاج، والأستاذ بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، وزوجته الدكتورة ياسمين مصطفى درويش 36 عاما، بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي وأبنائهم الثلاث، ونتج عن الحادث وفاة نجلهما الأكبر الطفل «أسر» 10 سنوات، وإصابة رب الأسرة وزوجته، وشقيقته «ياسمين» وشقيقه «أنس».

اعتاد الدكتور «عزام» وأسرته، السفر بين محافظتي سوهاج وقنا، حيث مقر عائلته بمحافظة سوهاج ومقر عمله وزوجته بمحافظة قنا، وجرى نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفى ومصابين.

أسر ووالدة

الدكتور عزام بمناقشة الدكتوراه

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور، انتقل مأمور وضباط مركز أخميم ورئيس مركز ومدينة أخميم لموقع الحادث.

حصر المصابين والضحايا

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط، ما نتج عنه وفاة الطفل «آسر محمد 10 أعوام»، وإصابة والده «محمد عزام. 40 عاما» أستاذ جامعي، ووالدته «ياسمين مصطفى 36 عاما» أستاذة جامعية، وأشقائه «ياسمين محمد 7 أعوام» ، و«أنس محمد عام»، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالات.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، ووضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.