تشييع جثمان سائق حادث أخميم.. ضحى بنفسه لإنقاذ 3 أطفال

شيع المئات من أهالي مركز أخميم، في محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، جثمان سائق لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بناحية «نجع الخطيب» دائرة المركز، وسط دموع ودعوات له بالرحمة، ودعوات لأطفاله وأسرتة بالصبر، حيث لقى مصرعه عقب انقلاب السيارة قيادته، عندما حاول تفادى 3 أطفال، أثناء عبورهم الطريق، وفقاً لرواية عدد من شهود الحادث.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، شرق محافظة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة وسقوط حالة وفاة، وعلى الفور، انتقلت وحدة من مركز شرطة أخميم، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث.

بالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل، قيادة المدعو «صفوت ج. ع. ح.»، 40 سنة، سائق، يقيم بدائرة مركز أخميم، عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، بناحية «نجع الخطيب»، بدائرة مركز أخميم.

مصرع قائد السيارة ونفي الشبهة الجنائية

وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال شقيقه المدعو «أحمد»، 43 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمشاركة قوات من مركز أخميم، بإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، ورفع السيارة من جانب الطريق.

وكشف شهود عيان أن السائق اختلت عجلة القيادة في يده، أثناء محاولهته تفادي ثلاثة أطفال ظهروا أمامه فجأة، تتراوح أعمارهم بين عامين و5 سنوات، فيما أوضح مقربون من السائق لـ«الوطن» أنه كان يتمتع بحسن السمعة، ومشهود له بلين القلب، وأنهم لم يتعجبوا من فعلته بالتضحية بنفسه من أجل إنقاذ الأطفال.