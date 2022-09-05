أسرة مريض تتعدى بالضرب على فني أشعة داخل مستشفى في طنطا

تعدت أسرة مريض، على فني أشعة في مستشفى المنشاوي العام بطنطا، التابع إلى مديرية الصحة بالغربية، بالضرب بالأيدي داخل قسم الأشعة بالمستشفى، أثناء قيامه بإجراء الأشعة لإحدي الحالات المرضية، وعدم انتظارهم دورهم، ما أسفر عن إصابته بكدمات أسفل العين اليسرى، وحرر محضر بالواقعة وتولته جهات التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها.

تفاصيل الاعتداء على فني الأشعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بقيام أسرة مريض بالتعدي بالضرب المبرح، على فني الأشعة، بالمستشفى.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، تعدي أسرة مريض بالضرب المبرح، والسب والقذف على فني اشعة، ما أدى إلى إصابته بكدمات شديدة في العين اليسرى، بسبب كثرة الحالات الموجودة، وعدم تحملهم الانتظار، فأحدثوا ما به من إصابات.

وتم تحويل فني الأشعة إلى مستشفى الرمد، واقتياد المتهمين إلى ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، وحرر محضر بالواقعة، باسم المنشأة، وحجز المتهمين للعرض على النيابة العامة، للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

عقوبة الاعتداء على موظف أثناء عمله

قال إسلام سليمان المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، بحسب ما جاء في المادة رقم 136 من قانون العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري.

ونصت المادة رقم 137 من قانون العقوبات، أن المتهم يعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، إذا نتج عن التعدي جروح، وإذا حدث التعدي باستعمال أي أدوات، نتج عنه درجة الجسامة في الضرب والجروح، يعاقب بنص المادة رقم 241 من قانون العقوبات.