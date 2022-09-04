مقتل شاب على يد آخر في الغربية.. «خلافات سابقة بينهما السبب»

شهدت منطقة الجلاء، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مقتل شاب يعمل في شركة سياحة، بسلاح أبيض سكين، على يد آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شاب على يد آخر، بسلاح أبيض سكين، بمنطقة الجلاء بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين مقتل شاب يدعى «مهند.خ» يبلغ من العمر 23 عاما، ومقيم بقرية كفر حشاد، ويعمل في شركة سياحة، خاصة بوالده، كائنه بشارع الجلاء، على يد آخر، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهم

وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهم واقتادته إلى مركز شرطة كفر الزيات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي، من أجل توقيع الكشف الطبي على الجثة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة سبب الوفاة.

العقوبة المتوقعة على المتهم

قال طاهر شلبي، محام، لـ«الوطن»، إن ارتكاب جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد عقوبتها الإعدام، وأن القانون الجنائي واضح في معاقبة مرتكب تلك الجرائم، وعلى مؤسسات المتجمع التوعية بضبط النفس والعدول عن تصاعد الخلافات وتطورها إلى حد القتل.