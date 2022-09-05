«الأزهر»: أنشأنا وحدة للدعم النفسي لمواجهة سلبيات السوشيال ميديا

قال الشيخ محمد علي العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ الأزهر الشريف مهتم بحل المشكلات ولاحظ في الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعض الأفكار السلبية، التي باتت منتشرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأزهر أنشأ وحدة الدعم النفسي، كما أطلق في سبتمبر من العام الماضي مبادرة «أنت غالي علينا».

الأزهر: نتابع المشكلات من خلال الاستماع المباشر للمستفتين

وأضاف «العليمي»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نتابع المشكلات من خلال الاستماع المباشر للمستفتين، ولدينا مركز يستقبل الاتصالات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمستفتي يكتب كما يشاء دون حرج من أي شيء».

الوحدة تضم أساتذة متخصصين من علماء النفس والاجتماع

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «في الوحدة لا نكتفي بعلماء الدين فقط ولكن هناك أساتذة متخصصين من علماء النفس والاجتماعي وشتى التخصصات المختلفة، وتحدثنا كثيرا للوصول إلى حل لهذه المشكلات، قمنا بدراسة أسباب المشكلة والأسباب التي تصل بالإنسان إلى أن يفكر في هذا الفكر مثل إنهاء حياته، ولما درسنا الأسباب وجدنا أن أول الأسباب هو عدم وجود لغة الحوار، مثل أبي لا يسمعني وأخي يتنمر عليّ، ووالدتي تتجاهلني».

يجب أن نتحاور مع الأبناء والشباب بعقليتهم

وشدد الشيخ محمد علي العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنّ الأصل في العلاقة هو التراحم والتواد والحب والمودة والسكينة، متسائلًا: «لماذا تغيرت هذه الفِطرة؟ ما السبب في هذا الشرخ؟ عدم وجود لغة حوار بين الأب والإبن والأم والبنت، يجب أن نتحاور مع الأبناء والشباب بعقليتهم لا نتحاور معهم برؤيتنا الأحادية».