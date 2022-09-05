وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021/ 2022، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة، مرورا بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن.

وألقى اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها أنّ ما حققه لاعبوا جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر، يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، عددا من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر «وهران 2022»، ولاعبي ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدولية والأفريقية والعربية.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية، مؤكدا اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين، وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وأفريقية وعربية، أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب، مشيرا إلى أنّ الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أنّ الرياضة من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات، وأنّها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية، وأنّ القوات المسلحة تسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية، فضلا عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية.