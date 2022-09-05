تأجيل محاكمة متهمين في قضية «كتائب حلوان» لـ19 نوفمبر المقبل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، بتكوين تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة.

تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتي فبراير عام 2015، بدائرتي القاهرة والجيزة، بتولي قيادة جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة وضباطها ومنشآتها، وتعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين اعتدوا أيضًا على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، إضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.