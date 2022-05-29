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منطوق الحكم على محمود عزت وأبو الفتوح في «تولي قيادة جماعة إرهابية»

كتب:

بسمة عبدالستار
02:40 م | الأحد 29 مايو 2022
محمود عزت

محمود عزت

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، معاقبة المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية ونشر أخبار كاذبة بالسجن من 10 سنوات إلى المؤبد.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: «عاقبت المحكمة المتهم إبراهيم منير، محمد سيد، هاني هاشم، ضياء المغازي، حسين يوسف، محمد همت، لطفي السيد، حسام عقاب، أيمن عقاب، أيمن محمد، عمر صلاح، محمود حميد، محمد ياسر، وعطية عاشور بالسجن المؤبد».

كما عاقبت المتهم محمود عزت، عبدالمنعم أبو الفتوح، مها سالم، أحمد عبدالمنعم، عمر أحمد فهمي، أدهم قدري، عمرو ربيع، أحمد طه، ومحمد القاضي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وعاقبت المتهم محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

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بقلم بسمة عبدالستار