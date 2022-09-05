وديان سانت كاترين.. مقصد السياح لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة

تحتوي مدينة سانت كاترين في نطاقها الجغرافي على العديد من الوديان التي تمتلك مناظر طبيعية، وبالرغم من أنها تمتلك الوادي المقدس طوى وجبل التجلي وجبل موسى عليه السلام فأنها يوجد بها أماكن غيرها، مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة وآثار وحضارة تمتد عبر العصور، ويقصدها السياح لالتقاط الصور فيها.

مدينة التجلي

مدينة التجلي واحدة من أشهر المدن السياحية في العالم، حيث تمتلك مقومات دينية تاريخية تمثل كل الأديان، اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شهرة المدينة عالميا ومحليا يرجع إلى وجود الأديرة والكنائس العريقة التي ترجع إلى آلاف السنين، إلى جانب انتشار الوديان الساحرة التي تشتهر برحلات السفاري والمناظر الطبيعية.

وادي الأربعين

الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بسانت كاترين، أكد لـ«الوطن»، إن وادي الأربعين واحد من أهم تلك الوديان، موضحا أن الوصول إليه يكون من قلب مدينة سانت كاترين برفقة الدليل البدوي، مضيفا أن الوادي يحتوي على صخرة موسى عليه السلام وآبار المياه التي يعتمد عليها سكان المكان من البدو والراهبات بالدير لوفرة تلك المياه.

وتابع أن الوصول إلى قلب الوادي يحتاج من الوقت ساعة تقريبا سيرا على الأقدام ويحتوي على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة، من الجبال والأشجار والحدائق من شجر الزيتون واللوز والنباتات البرية مثل الحبق والزعتر والبعثيران.

وادي إطلاح

قال رمضان الجبالي ابن قبيلة الجبالية لـ«الوطن»، إن وادي إطلاح يضم أحد أهم الأماكن المليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة والمياه الجوفية التي يعتمد أهل الوادي عليها في مجال الزراعة.

وتابع أنه يوجد برك المياه حول المكان وتحتوي على أشجار الزيتون واللوز والخروب والنخيل ونباتات جبلية مثل الزعتر البري والحبق والبعثيران والروزماري أو إكليل الجبل، ويطلق عليه البدو زنجبيل جبلي.

الوادي يوجد به بيوت بدوية فهو مقصد سياحي للأجانب والنوم فيه ليلا، وأوضح «الجبالي»، أن الوصول إليه من داخل المدينة بواسطة دليل من البدو عن طريق المشي أو الجمال وتستغرق الرحلة من 3 إلى 4 ساعات، كاشفا أن السياح يتوقفون في ذلك الوادي لالتقاط الصور العديدة لما يتمتع به من مناظر خلابة، مثل الجبال والأشجار.