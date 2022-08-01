أشهر الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية في جنوب سيناء.. تعرف عليها

تعتبر محافظة جنوب سيناء من المحافظات الصحراوية الموجودة في مصر وتبلغ مساحتها 31 الف كيلو متر مربع، تمثل الجبال والصحاري نحو 80% من المساحة، وميز الله عز وجل محافظة جنوب سيناء عن باقي المحافظات بوجود الأمطار والسيول والثلوج التي تضرب المحافظة كل عام.

مشروعات الحماية من أخطار السيول

نفذت الدولة مشروعات الحماية من أخطار السيول على مرحلتين بتكلفة بلغت أكثر من مليار ونصف منذ عام 2015، مشروعات الحماية من أخطار السيول ساعدت في رفع منسوب المياه الجوفية في الآبار وبالتالي انتشار النباتات الطبية والعطرية.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن بدو جنوب سيناء يعرفون قيمة الأعشاب والنباتات ويستخدموها بديلا عن الأدوية الكيميائية، مما ساعد في شفاء العديد من الحالات على حد قولهم.

أشهر النباتات الطبية والعطرية

وقال الشيخ موسي المزيني، إن الأعشاب الطبية والعطرية منتشرة في كل الوديان وفوق الجبال وجميع أهالي سيناء يعرفونها جيدا ويعرفون فوائدها، مشيرا إلى أن فصل الشتاء هو فصل السيول والأمطار وعندما تكثر تعتبر نعمة للأهالي حيث تزدهر النباتات الطبية والعطرية بكل أنواعها في فصل الربيع بعد انتهاء موسم الأمطار.

وتابع «المزيني» أن أشهر النباتات الطبية والعطرية الموجودة في وديان وصحاري وجبال جنوب سيناء هي الزعتر، الشيح، الحبق، السموا، العجرم، اخريط، البعثيران، الحنظل، المرمرية، الزنجبيل الأخضر.

قال الشيخ أحمد صالح الجبالي، يعمل في مجال الأعشاب، إن هناك أعشاب معروف أن لها فوائد علاجية يزيد عددها عن 50 نبات طبي وعطري في مدينة سانت كاترين منها 36 نباتا لا تنمو إلا في سانت كاترين فقط، موضحا أن سيناء بالكامل كنز للنباتات الطبيعية لأن الأمطار تسقط عليها كل شتاء وتتحول إلى سيول، ما يساعد على زراعة هذه النباتات.

وأضاف «الجبالي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن من أشهر النباتات في سيناء: الحبق، الروزماري الأخضر، السموا، اللصف، الزعتر، البعثيران، الهنيدة، والقيصوم.